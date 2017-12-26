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Darüşşafaka, Andorra deplasmanında

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında çarşamba günü MoraBanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Darüşşafaka, Andorra deplasmanında
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26 Aralık 2017 12:38
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun lideri Darüşşafaka, deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekibin, Andorra temsilcisi ile oynayacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Darüşşafaka, geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 

Grubun 5. basamağında yer alan MoraBanc Andorra ise 9 haftada 3 galibiyet, 6 yenilgi elde etti. 

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka 85-77 kazanmıştı.

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