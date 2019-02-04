Darüşşafaka Anadolu Efes maçı saat kaçta? Darüşşafaka Anadolu Efes hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



2 Şubat:



13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)



15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)



3 Şubat Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)



17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)



4 Şubat Pazartesi:



20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



Darüşşafaka-Anadolu Efes hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.. Ligin 16. haftasında oynanacak Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakDarüşşafaka-Anadolu Efes maçı 4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.