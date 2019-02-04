Darüşşafaka Anadolu Efes maçı saat kaçta? Darüşşafaka Anadolu Efes hangi kanalda?

Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Darüşşafaka-Anadolu Efes maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

04 Şubat 2019 04:34
Darüşşafaka Anadolu Efes maçı saat kaçta? Darüşşafaka Anadolu Efes hangi kanalda?
Darüşşafaka-Anadolu Efes hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

DARÜŞŞAFAKA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında oynanacak Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.

4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı 4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

DARÜŞŞAFAKA-ANADOLU EFES MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. 

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

2 Şubat:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)

15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

3 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

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