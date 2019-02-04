Darüşşafaka Anadolu Efes maçı saat kaçta? Darüşşafaka Anadolu Efes hangi kanalda?

Darüşşafaka-Anadolu Efes hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
DARÜŞŞAFAKA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor
. Ligin 16. haftasında oynanacak Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.
4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Darüşşafaka-Anadolu Efes maçı 4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.DARÜŞŞAFAKA-ANADOLU EFES MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:2 Şubat:13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)3 Şubat Pazar:13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)4 Şubat Pazartesi:20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)