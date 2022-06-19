Darrüşafaka, yeni transferini duyurdu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, kısa forvet pozisyonu için 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz Akwasi Yeboah'ı transfer ettiğini duyurdu.



Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Daçka'ya hoşgeldin Akwasi Yeboah" başlığı kullanıldı.



Kulübün, 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda ilk yabancı oyuncu transferini yaptığı belirtilirken, "Daçka, son olarak Fransa LNB Pro B takımlarından Saint-Chamond forması giyen forvet Akwasi Yeboah'ı kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Yeboah'a yeşil-siyahlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.



İngiliz oyuncu, geçen sezon formasını terlettiği Saint-Quentin ile Fransa LNB Pro B'de çıktığı karşılaşmalarda 13.1 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.





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