Darri: 'Fenerbahçe karşısında şanssız pozisyonlar var'

BB Erzurumspor'un yeni transferi Darri, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Darri, "İstediğim fizik seviyesinde değilim. Ancak oyuna girince elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok daha iyi olacağım. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı şanssız pozisyonlar var. İkinci yarıda iyi değildik. Ancak bu gruba inanıyorum, daha iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.







