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Darren Collison, Warriors ile çalışacak!

Emekli NBA oyuncusu Darren Collison'ın bu hafta Golden State Warriors ile bir antrenman yapacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu Darren Collison'ın bu hafta Golden State Warriors ile bir antrenman yapacağı bildirildi.

34 yaşındaki oyuncu, en son 2018-19 sezonunda Indiana Pacers'ta forma giymiş ve o sezon maç başına 11.2 sayı, 6.0 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları kaydetmişti.

Collison, iki yaz önce ailesine ve inancına odaklanmak için emekli olduğundan beri, Warriors'ın ilgilendiği bir isim olmuştu.

2020'de NBA'e döneceğiyle ilgili haberler çıkan Collison, Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss ile saha kenarında görülmüş; ancak Disney World bubble'ında o yılki şampiyonluğu kazanan ekiple anlaşamamıştı.

Collison'ın ayrıca yakın zamanda, Isaiah Thomas ve Mike James de dahil olmak üzere Lakers'la çalışmış olan bir grup tecrübeli oyuncu arasında olduğu bildirilmişti.


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