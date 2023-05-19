Almanya Bundesliga II'nin 33. haftasında Darmstadt 98, sahasında Magdeburg ile karşı karşıya geldi. Darmstadt 98, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Darmstadt'a galibiyeti getiren tek golü 36. dakikada Phillip Tietz attı.



Bu sonucun ardından Darmstadt 98, ligde 97 puana yükseldi ve bitime bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi. Magdeburg ise 40 puanda kaldı.



Darmstadt, ligin son haftasında Greuther Fürth deplasmanına gidecek. Magdeburg, sahasında Arminia Bielefeld ile karşı karşıya gelecek.



