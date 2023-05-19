Darmstadt 98, Bundesliga'ya yükseldi

Bundesliga'da II'de Magdeburg'u 1-0 mağlup eden Darmstadt 98, bitime bir hafta kala Bundesliga'ya çıkmayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Darmstadt 98, Bundesliga'ya yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2023 21:47
Almanya Bundesliga II'nin 33. haftasında Darmstadt 98, sahasında Magdeburg ile karşı karşıya geldi. Darmstadt 98, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Darmstadt'a galibiyeti getiren tek golü 36. dakikada Phillip Tietz attı.

Bu sonucun ardından Darmstadt 98, ligde 97 puana yükseldi ve bitime bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi. Magdeburg ise 40 puanda kaldı.

Darmstadt, ligin son haftasında Greuther Fürth deplasmanına gidecek. Magdeburg, sahasında Arminia Bielefeld ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery