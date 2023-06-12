Darko Rajakovic, Raptors'ın yeni koçu oldu!

Toronto Raptors'ın yeni koçu olarak Darko Rajakovic'i işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Darko Rajakovic, Raptors'ın yeni koçu oldu!
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12 Haziran 2023 15:15
Toronto Raptors'ın yeni koçu olarak Darko Rajakovic'i işe aldığı bildirildi.

Rajakovic, son üç sezondur Memphis Grizzlies'in asistan koçluğunu yapıyordu.

Toronto, Rajakovic'ten önce 2022-23 normal sezonunun ardından beş sezon baş antrenörlük yapan Nick Nurse ile yollarını ayırmıştı. Nurse daha sonra Philadelphia 76ers'ın başantrenörü olarak ekiple anlaşmıştı.

Uzun süredir NBA'de asistan koçluk yapan 44 yaşındaki Rajakovic, Grizzlies'ın yanı sıra ligde Oklahoma City Thunder ve Phoenix Suns ekiplerinde de bu görevi üstlenmişti.

Rajakovic ayrıca G League'de, İspanya'da ve memleketi Sırbistan'ın Milli takımında da asistan koçluk yapmıştı.

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