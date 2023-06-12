Toronto Raptors'ın yeni koçu olarak Darko Rajakovic'i işe aldığı bildirildi.



Rajakovic, son üç sezondur Memphis Grizzlies'in asistan koçluğunu yapıyordu.



Toronto, Rajakovic'ten önce 2022-23 normal sezonunun ardından beş sezon baş antrenörlük yapan Nick Nurse ile yollarını ayırmıştı. Nurse daha sonra Philadelphia 76ers'ın başantrenörü olarak ekiple anlaşmıştı.



Uzun süredir NBA'de asistan koçluk yapan 44 yaşındaki Rajakovic, Grizzlies'ın yanı sıra ligde Oklahoma City Thunder ve Phoenix Suns ekiplerinde de bu görevi üstlenmişti.



Rajakovic ayrıca G League'de, İspanya'da ve memleketi Sırbistan'ın Milli takımında da asistan koçluk yapmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ