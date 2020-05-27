Dark yeni sezon (final sezonu) ne zaman yayınlanacak?



Üç katmanlı zaman döngüsü içerisinde geçen dizi, 2.sezonunu soru işaretleriyle sonlandırmıştı. Dark'ın merakla beklenen yeni sezonunun tanıtım fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. Ancak ne yazık ki 3.sezonun final sezonu olması bekleniyor. Fragmanda verilen ''son döngü'' mesajları bu iddiaları güçlendiriyor.



DARK KONUSU NEDİR?



Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.



Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.







2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.



Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.



DARK 3 SEZON, DARK YENİ SEZON, DARK FİNAL SEZONU FRAGMANI YAYINLANDI



DARK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?



Louis Hofmann

Maja Schöne

Oliver Masucci

Stephan Kampwirth

Angela Winkler

Jördis Triebel

Daan Lennard Liebrenz

Lisa Vicari

Moritz Jahn

Paul Lux



DARK OYUNCU KADROSU BİLGİLERİ



Baran bo Odar ve Jantje Friese dizinin yaratıcıları. İkili daha önce de dram-gerilim filmlerinden beraber çalışmış. Prömiyerini ise Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan dizi, merakla beleniyordu. Oyuncu kadrosunda Oliver Masucci, Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Maja Schöne ve Jördis Triebel gibi isimler var ama kadro bundan çok daha geniş. Ve her bir karakterin önemi ayrı. Tamam belli başlı odaklanılan karakterler var ama önemsiz diyebileceğim tek bir karakter bile yok. Yani yan karakter yok dizide. Hepsi önemli hepsinin bir amacı var.



Genç-yaşlı karışık bir kadrosu olan Dark'ın kadrosundaki deneyimli isimler genellikle Alman sinemasından transfer. Dizinin gençlerini oynayanlar ise yükselen yetenekler olarak görülüyor.







NETFLİX EN İYİ DİZİ ÖNERİLERİ



Netflix üzerinde en çok izlenen filmler, en çok izlenen diziler bölümü gibi şekillerde aradığınızı bulabilirsiniz. Her tarza ve isteğe göre dizi film yapımları bulunan yapım ile ilgili detayların belirtildiği şekilde bakabilirsiniz. Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.



Yayınlanan Türk Netflix dizileri, Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101 Netflix'e özel Türk dizileri olarak dikkat çekiyor.



İŞTE NETFLIX EN İYİ TÜRK DİZİLERİ

12. Aşk 101 (2020) IMDb: 7.5



Netflix'in kendi bünyesinde çıkardığı ve Ay Yapım ile ortaklaşa hareket ettiği Aşk 101, Netflix Türkiye'de şimdiye kadar en çok izlenen Türk dizileri arasında en tepede yerini aldı diyebiliriz. Dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı ve İpek Filiz Yazıcı yer almaktadır. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide, kendi iyilikleri için bir kadın öğretmenin okuldan ayrılmasını engelleyen 17 yaşındaki asi gençlerin yaşadıkları olaylar anlatılır. Bunun en etkili yolu ise aşık etmektir. Okula yeni gelen basketbol hocası onların planında kilit rol oynayacaktır.



Yayınlanmadan önce büyük eleştirilere maruz kalan yapım hakkında tüm bilgileri ve eleştirileri Netflix Orijinal Yapımı Aşk 101 Dizisi Hakkında Bilgiler içeriğinde öğrenebilirsiniz.



Tür: Komedi, Romantik, Dram



11. Atiye (2019 - ) IMDb: 7.7

Netflix Türk Dizileri



2019 yılında Türk izleyicilerle buluşan yapımın baş rollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun yer almaktadır. Dizinin konusuna yer vermeden önce tanıtımıyla büyük ses getiren bu yapım hakkında editörlerimizin özenle bir araya getirdiği daha önce duyulmamış bilgileri Netflix 2. Türk Dizisi Atiye (The Gift) içeriğinden öğrenebilirsiniz.



Atiye, İstanbul'da yaşayan ve ressamlıkla uğraşan genç bir kadındır. Hayatında her şey yolundadır ve oldukça zengin bir aileye sahip olan Ozan ile evlenme planları yapmaktadır. Atiye, kendi başına bir sergi açmış ve bu sergide çocukluğundan itibaren çizdiği sembolü sergilemektedir. Ancak bu sembolün aynısı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de keşfedilip haberlerde duyulunca Atiye'nin de hayatı sonsuza dek değişecektir. Dizi hakkında daha geniş bilgilere özenle haz



Tür: Dram, Kurgu, Gizem



10. Rise of Empires: Ottoman (2020) IMDB: 8.1

Netflix Türk Dizileri



Rise of Empires: Ottoman mini belgesel dizidir. Listemiz, Netflix'in Türk dizilerini bir araya getirdiğimiz bir liste olsa da, İstanbul'un fethi Amerikalıların çektiği bir yapım. Aslında bir Amerikan mini belgesel dizisi… Ancak oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır gibi ünlü oyuncuların yanı sıra, belgesel kısımlarında da Prof. Celal Şengör anlatıcı olarak bulunmaktadır. Belgesel mini dizi, İstanbul'un fethini elinden geldiğince objektif şekilde anlatmaya çalışan oldukça etkileyici bir yapım.



Tür: Dram, Tarih, Savaş



9. The Protector: Hakan Muhafız (2018) 7.6

Netflix Türk Dizileri



Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan, aynı zamanda Netflix Orijinal içeriklerinden bir tanesi olan The Protector, başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı etkileyici bir yapım. Dizide başrol olan Hakan (Çağatay Ulusoy) tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmektedir ve hayatı bir anda alt üst olmuştur.



Kahramanımızın bundan sonraki tek amacı Muhafızlığı kabul etmek ve ölümsüz ile karşı karşıya gelip, onu ortadan kaldırmak.



Tür: Aksiyon, Fantezi, Bilim Kurgu



8. Leyla ile Mecnun (2011-2014) IMDb: 9.2

Netflix Türk Dizileri



Netflix'te en iyi komedi dizileri listesinde de yer verdiğimiz ve tüm zamanların en iyi Türk dizileri arasında da yer alan Leyla ile Mecnun, uzun süre hafızalardan çıkmayacak absürt bir yapım. Mecnun, Leyla, İsmail Abi, Hırsız Yavuz, Erdal Bakkal, İskender, Dede, Kağan, Kamil vb. birçok karakter… 2014 yılında finalini yapmasına rağmen günümüzde hala video paylaşım sitelerinde komik sahneleri izlenmeye devam etmektedir.



Dizinin kısaca özetine değinmek gerekirse, Leyla ile Mecun, aynı hastanede aynı gün dünyaya gelen iki bebek. Ailelesi o gün bu iki bebeği beşik kertmesi yaparlar. Aradan uzun yıllar geçer bu iki bebek kendisini hiç görmemiştir. Ta ki, Mecnun'un babası İskender'in kız istemeye gitmesine kadar… Bu olaydan sonra hiç bitmeyen komik olaylar silsilesi başlar…



Tür: Macera, Komedi, Dram



7. Ezel (2009-2011) IMDb: 8.5

Netflix Türk Dizileri



Mutlaka İzlenmesi Gereken En iyi Diziler listesinde de bulunan Ezel dizisi de artık Netflix bünyesinde kullanıcılarla buluşmaktadır. Başrolünde Kenen İmirzalıoğlu (Ezel), Cansu Dere (Eyşan), Barış Falay (Kerpeten Ali), Yiğit Özşener (Cengiz Atay)'ın yer aldığı yapımda, Ömer Uçar (Ezel) bir tamirhanede çalışan gariban biri ve ailesiyle mütevazi bir hayat yaşamaktadır. Mahalleye sonradan taşınan Eyşan'a aşık olur. Bu aşk Ömer'i yok eder. İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye düşer. İşte, burada karşımıza usta oyuncu Tuncel Kurtiz namı diyar Ramiz Karaeski Dayı çıkar… Netflix kalitesi ile tek solukta izleyeceğiniz harika bir Türk dizisi…



Tür: Suç, Dram, Gerilim



6. 46 Yok Olan (2016) IMDb: 8.5

Netflix Türk Dizileri



Türk dizi tarihinde eşi benzeri olmayan bir yapım olan 46 Yok Olan dizisi, başrolünde Erdal Beşikcioğlu, Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal ve Berkan Sal'ın yer aldığı gerçekten etkileyici bir yapım. Dizide, Türkiye'nin en başarılı Genetik profesörü Erdal Beşikçioğlu'nun karakteri; tedavisi mümkün olmayan bir hastalık sonucu beş yıldır komada yatmaktadır. Zamanla çevresindekileri kaybeden, pek çok kişinin yarı yolda bıraktığı karakterimiz bu zorlu yolda yüzlerce hastaya umut sayılabilecek bir ilaç keşfeder ve bir anda kendisini büyük bir olaylar zincirinin arasında bulur.



Her sahnesi heyecan ve gerilim dolu 46 Yok Olan dizisi, Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken Türk dizileri arasında sizleri beklemektedir.



Tür: Suç, Dram, Aksiyon



5. Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) IMDb: 8.7

Netflix Türk Dizileri



Ülkemizde bir döneme damgasını vuran ve 2013 yılında final yapmasına rağmen halen daha bir kez daha ekranlara gelmesi merakla beklenen Behzat Ç. dizisi, Ankara Cinayet Büro Amiri olan Başkomiser Behzat Ç. ve çevresindeki ekibin başından geçen olayları izleyiciye aktarmaktadır. Behzat Komiser, asker olamadığı için polis olan ve başka da bir baltaya sap olamayacak birisidir. Bu bakımdan en iyi yaptığı işi yani polisliği tercih etmiştir. Devreleri Müdür olmuşken, aldığı cezalardan dolayı kendisi hâlâ Başkomiser kalmıştır.



Türkiye gündemine de zaman zaman yönelen Behzat Ç dizisi Netflixte izleyebileceğiniz en başarılı Türk dizileri arasında yer almaktadır.



Tür: Suç, Dram, Gizem



4. Diriliş: Ertuğrul (2014 - ) IMDb: 7.2

Netflix Türk Dizileri



Netflix bünyesine katılan bir başka başarılı Türk dizisi Diriliş: Ertuğrul, günümüzde (2019) hala yayınlanmaya devam eden ve reyting rekorları kıran bir yapım. Türk tarihini Kayı Obası'nın kuruluşundan başlayıp Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar aktaran dizide, tüylerinizin diken diken olması içten bile değil. Netflix platformunda yer alması bile dizinin ne kadar kaliteli ve büyük bir çevreye hitap ettiğinin göstergesi… Sizlerde Netflix'te izlenebilecek Türk dizileri merak ediyorsanız, Diriliş Ertuğrul güzel bir tercih olacaktır…



Tür: Aksiyon, Macera, Dram



3. Son (2013) IMDB: 7.5

Netflix Türk Dizileri



Türk dizi tarihinde ismi bir hayli fazla duyulan ve yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Son dizi, bünyesinde Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can gibi usta oyuncuları bulundurmaktadır. Dizide, bir kadının kayıp kocasıyla ilgili gerçeği öğrenme çabaları, aile sırlarını, sahtekarlıkları ve uluslararası entrikalarını ortaya çıkarmaktadır.



Tür: Aile, Bilim Kurgu



2. Şubat (2012-2013) IMDb: 7.9

Netflix Türk Dizileri



Leyla İle Mecnun dizisinin yapımcılarından aynı yıllar içerisinde fantastik dram tadından harika bir dizi daha piyasaya çıktı. Şubat dizisi, Güzel ve Çirkin isimli diziden esinlenen, İstanbul'un dehlizlerinde yaşayan adam ve yerin üstündeki kadının hikayesinin anlatmaktadır.



Dizide, televizyonda sunuculuk yapan Yağmur'u, ekranda ilk gördüğü andan itibaren özel bir ilgi ile takip eden Şubat, Haberler dediği bu genç kadının hayatına girer ve şimdiye kadar hayatlarında onları bir araya getirebilecek birçok şeyin yaşandığını fark ederler. Yağmur ise yaşanan olayların ardından yıllar önce öldürülen babasının katilinin peşindedir…



Tür: Suç, Dram, Fantezi



1. Masum (2017) IMDb: 8.8

Netflix Türk Dizileri



İlk olarak Blu Tv'de yayınlanan sonrasında ise Netflix bünyesine katılan en kaliteli Türk dizileri arasında yer alan Masum, kadrosunda Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Nur Sürer, İrelmAltuğ, Tülin Özen gibi önemli oyuncuları barındırmaktadır. Dizide, Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde rahat bir şekilde geçirmektedir. Ancak küçük oğulları bir gece vakti korkunç bir haberle eve gelince her şey bir anda alt üst olur…



Tür: Suç, Dram, Gizem







NETFLİX YENİ ÇEKİLECEK TÜRK DİZİLERİ FİLMLERİ Dark yeni sezon yani final sezonu başlangıcı merakla ve ilgiyle takip edildi. Sonunda meraklı bekleyiş sona erdi ve Dark yeni sezon (final sezonu) ne zaman yayınlanacak açıklandı. Dark 3. Sezon ne zaman yayınlanacak açıklandı 27 Haziran 2020. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda Netflix açıklama yaptı ve Dark 3. Sezon ne zaman yayınlanacak açıklamasını duyurdu. Ünlü bilimkurgu dizisi hakkında yapılan açıklamada serinin son sezonu olduğu belirtiliyor.Üç katmanlı zaman döngüsü içerisinde geçen dizi, 2.sezonunu soru işaretleriyle sonlandırmıştı. Dark'ın merakla beklenen yeni sezonunun tanıtım fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. Ancak ne yazık ki 3.sezonun final sezonu olması bekleniyor. Fragmanda verilen ''son döngü'' mesajları bu iddiaları güçlendiriyor.Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.Louis HofmannMaja SchöneOliver MasucciStephan KampwirthAngela WinklerJördis TriebelDaan Lennard LiebrenzLisa VicariMoritz JahnPaul LuxBaran bo Odar ve Jantje Friese dizinin yaratıcıları. İkili daha önce de dram-gerilim filmlerinden beraber çalışmış. Prömiyerini ise Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan dizi, merakla beleniyordu. Oyuncu kadrosunda Oliver Masucci, Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Maja Schöne ve Jördis Triebel gibi isimler var ama kadro bundan çok daha geniş. Ve her bir karakterin önemi ayrı. Tamam belli başlı odaklanılan karakterler var ama önemsiz diyebileceğim tek bir karakter bile yok. Yani yan karakter yok dizide. Hepsi önemli hepsinin bir amacı var.Genç-yaşlı karışık bir kadrosu olan Dark'ın kadrosundaki deneyimli isimler genellikle Alman sinemasından transfer. Dizinin gençlerini oynayanlar ise yükselen yetenekler olarak görülüyor.Netflix üzerinde en çok izlenen filmler, en çok izlenen diziler bölümü gibi şekillerde aradığınızı bulabilirsiniz. Her tarza ve isteğe göre dizi film yapımları bulunan yapım ile ilgili detayların belirtildiği şekilde bakabilirsiniz. Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.12. Aşk 101 (2020) IMDb: 7.5Netflix'in kendi bünyesinde çıkardığı ve Ay Yapım ile ortaklaşa hareket ettiği Aşk 101, Netflix Türkiye'de şimdiye kadar en çok izlenen Türk dizileri arasında en tepede yerini aldı diyebiliriz. Dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı ve İpek Filiz Yazıcı yer almaktadır. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide, kendi iyilikleri için bir kadın öğretmenin okuldan ayrılmasını engelleyen 17 yaşındaki asi gençlerin yaşadıkları olaylar anlatılır. Bunun en etkili yolu ise aşık etmektir. Okula yeni gelen basketbol hocası onların planında kilit rol oynayacaktır.Yayınlanmadan önce büyük eleştirilere maruz kalan yapım hakkında tüm bilgileri ve eleştirileri Netflix Orijinal Yapımı Aşk 101 Dizisi Hakkında Bilgiler içeriğinde öğrenebilirsiniz.Tür: Komedi, Romantik, Dram11. Atiye (2019 - ) IMDb: 7.7Netflix Türk Dizileri2019 yılında Türk izleyicilerle buluşan yapımın baş rollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun yer almaktadır. Dizinin konusuna yer vermeden önce tanıtımıyla büyük ses getiren bu yapım hakkında editörlerimizin özenle bir araya getirdiği daha önce duyulmamış bilgileri Netflix 2. Türk Dizisi Atiye (The Gift) içeriğinden öğrenebilirsiniz.Atiye, İstanbul'da yaşayan ve ressamlıkla uğraşan genç bir kadındır. Hayatında her şey yolundadır ve oldukça zengin bir aileye sahip olan Ozan ile evlenme planları yapmaktadır. Atiye, kendi başına bir sergi açmış ve bu sergide çocukluğundan itibaren çizdiği sembolü sergilemektedir. Ancak bu sembolün aynısı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de keşfedilip haberlerde duyulunca Atiye'nin de hayatı sonsuza dek değişecektir. Dizi hakkında daha geniş bilgilere özenle hazTür: Dram, Kurgu, Gizem10. Rise of Empires: Ottoman (2020) IMDB: 8.1Netflix Türk DizileriRise of Empires: Ottoman mini belgesel dizidir. Listemiz, Netflix'in Türk dizilerini bir araya getirdiğimiz bir liste olsa da, İstanbul'un fethi Amerikalıların çektiği bir yapım. Aslında bir Amerikan mini belgesel dizisi… Ancak oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır gibi ünlü oyuncuların yanı sıra, belgesel kısımlarında da Prof. Celal Şengör anlatıcı olarak bulunmaktadır. Belgesel mini dizi, İstanbul'un fethini elinden geldiğince objektif şekilde anlatmaya çalışan oldukça etkileyici bir yapım.Tür: Dram, Tarih, Savaş9. The Protector: Hakan Muhafız (2018) 7.6Netflix Türk DizileriNetflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan, aynı zamanda Netflix Orijinal içeriklerinden bir tanesi olan The Protector, başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı etkileyici bir yapım. Dizide başrol olan Hakan (Çağatay Ulusoy) tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmektedir ve hayatı bir anda alt üst olmuştur.Kahramanımızın bundan sonraki tek amacı Muhafızlığı kabul etmek ve ölümsüz ile karşı karşıya gelip, onu ortadan kaldırmak.Tür: Aksiyon, Fantezi, Bilim Kurgu8. Leyla ile Mecnun (2011-2014) IMDb: 9.2Netflix Türk DizileriNetflix'te en iyi komedi dizileri listesinde de yer verdiğimiz ve tüm zamanların en iyi Türk dizileri arasında da yer alan Leyla ile Mecnun, uzun süre hafızalardan çıkmayacak absürt bir yapım. Mecnun, Leyla, İsmail Abi, Hırsız Yavuz, Erdal Bakkal, İskender, Dede, Kağan, Kamil vb. birçok karakter… 2014 yılında finalini yapmasına rağmen günümüzde hala video paylaşım sitelerinde komik sahneleri izlenmeye devam etmektedir.Dizinin kısaca özetine değinmek gerekirse, Leyla ile Mecun, aynı hastanede aynı gün dünyaya gelen iki bebek. Ailelesi o gün bu iki bebeği beşik kertmesi yaparlar. Aradan uzun yıllar geçer bu iki bebek kendisini hiç görmemiştir. Ta ki, Mecnun'un babası İskender'in kız istemeye gitmesine kadar… Bu olaydan sonra hiç bitmeyen komik olaylar silsilesi başlar…Tür: Macera, Komedi, Dram7. Ezel (2009-2011) IMDb: 8.5Netflix Türk DizileriMutlaka İzlenmesi Gereken En iyi Diziler listesinde de bulunan Ezel dizisi de artık Netflix bünyesinde kullanıcılarla buluşmaktadır. Başrolünde Kenen İmirzalıoğlu (Ezel), Cansu Dere (Eyşan), Barış Falay (Kerpeten Ali), Yiğit Özşener (Cengiz Atay)'ın yer aldığı yapımda, Ömer Uçar (Ezel) bir tamirhanede çalışan gariban biri ve ailesiyle mütevazi bir hayat yaşamaktadır. Mahalleye sonradan taşınan Eyşan'a aşık olur. Bu aşk Ömer'i yok eder. İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye düşer. İşte, burada karşımıza usta oyuncu Tuncel Kurtiz namı diyar Ramiz Karaeski Dayı çıkar… Netflix kalitesi ile tek solukta izleyeceğiniz harika bir Türk dizisi…Tür: Suç, Dram, Gerilim6. 46 Yok Olan (2016) IMDb: 8.5Netflix Türk DizileriTürk dizi tarihinde eşi benzeri olmayan bir yapım olan 46 Yok Olan dizisi, başrolünde Erdal Beşikcioğlu, Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal ve Berkan Sal'ın yer aldığı gerçekten etkileyici bir yapım. Dizide, Türkiye'nin en başarılı Genetik profesörü Erdal Beşikçioğlu'nun karakteri; tedavisi mümkün olmayan bir hastalık sonucu beş yıldır komada yatmaktadır. Zamanla çevresindekileri kaybeden, pek çok kişinin yarı yolda bıraktığı karakterimiz bu zorlu yolda yüzlerce hastaya umut sayılabilecek bir ilaç keşfeder ve bir anda kendisini büyük bir olaylar zincirinin arasında bulur.Her sahnesi heyecan ve gerilim dolu 46 Yok Olan dizisi, Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken Türk dizileri arasında sizleri beklemektedir.Tür: Suç, Dram, Aksiyon5. Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) IMDb: 8.7Netflix Türk DizileriÜlkemizde bir döneme damgasını vuran ve 2013 yılında final yapmasına rağmen halen daha bir kez daha ekranlara gelmesi merakla beklenen Behzat Ç. dizisi, Ankara Cinayet Büro Amiri olan Başkomiser Behzat Ç. ve çevresindeki ekibin başından geçen olayları izleyiciye aktarmaktadır. Behzat Komiser, asker olamadığı için polis olan ve başka da bir baltaya sap olamayacak birisidir. Bu bakımdan en iyi yaptığı işi yani polisliği tercih etmiştir. Devreleri Müdür olmuşken, aldığı cezalardan dolayı kendisi hâlâ Başkomiser kalmıştır.Türkiye gündemine de zaman zaman yönelen Behzat Ç dizisi Netflixte izleyebileceğiniz en başarılı Türk dizileri arasında yer almaktadır.Tür: Suç, Dram, Gizem4. Diriliş: Ertuğrul (2014 - ) IMDb: 7.2Netflix Türk DizileriNetflix bünyesine katılan bir başka başarılı Türk dizisi Diriliş: Ertuğrul, günümüzde (2019) hala yayınlanmaya devam eden ve reyting rekorları kıran bir yapım. Türk tarihini Kayı Obası'nın kuruluşundan başlayıp Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar aktaran dizide, tüylerinizin diken diken olması içten bile değil. Netflix platformunda yer alması bile dizinin ne kadar kaliteli ve büyük bir çevreye hitap ettiğinin göstergesi… Sizlerde Netflix'te izlenebilecek Türk dizileri merak ediyorsanız, Diriliş Ertuğrul güzel bir tercih olacaktır…Tür: Aksiyon, Macera, Dram3. Son (2013) IMDB: 7.5Netflix Türk DizileriTürk dizi tarihinde ismi bir hayli fazla duyulan ve yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Son dizi, bünyesinde Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can gibi usta oyuncuları bulundurmaktadır. Dizide, bir kadının kayıp kocasıyla ilgili gerçeği öğrenme çabaları, aile sırlarını, sahtekarlıkları ve uluslararası entrikalarını ortaya çıkarmaktadır.Tür: Aile, Bilim Kurgu2. Şubat (2012-2013) IMDb: 7.9Netflix Türk DizileriLeyla İle Mecnun dizisinin yapımcılarından aynı yıllar içerisinde fantastik dram tadından harika bir dizi daha piyasaya çıktı. Şubat dizisi, Güzel ve Çirkin isimli diziden esinlenen, İstanbul'un dehlizlerinde yaşayan adam ve yerin üstündeki kadının hikayesinin anlatmaktadır.Dizide, televizyonda sunuculuk yapan Yağmur'u, ekranda ilk gördüğü andan itibaren özel bir ilgi ile takip eden Şubat, Haberler dediği bu genç kadının hayatına girer ve şimdiye kadar hayatlarında onları bir araya getirebilecek birçok şeyin yaşandığını fark ederler. Yağmur ise yaşanan olayların ardından yıllar önce öldürülen babasının katilinin peşindedir…Tür: Suç, Dram, Fantezi1. Masum (2017) IMDb: 8.8Netflix Türk Dizileriİlk olarak Blu Tv'de yayınlanan sonrasında ise Netflix bünyesine katılan en kaliteli Türk dizileri arasında yer alan Masum, kadrosunda Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Nur Sürer, İrelmAltuğ, Tülin Özen gibi önemli oyuncuları barındırmaktadır. Dizide, Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde rahat bir şekilde geçirmektedir. Ancak küçük oğulları bir gece vakti korkunç bir haberle eve gelince her şey bir anda alt üst olur…Tür: Suç, Dram, GizemNETFLİX YENİ ÇEKİLECEK TÜRK DİZİLERİ FİLMLERİ

19 Haziran'da yayımlanacak olan film Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor.





Yarına Tek Bilet



Yönetmen Ozan Açıktan



Oyuncular

Dilan Çiçek Deniz

Metin Akdülger

Yapım şirketi OG Medya

Dağıtıcı Netflix

Türü Romantik Komedi

Çıkış tarihi 19 Haziran 2020

Ülke Turkiye

Dil Türkçe- İngilizce



NETFLIX TÜRKİYE'NİN DUYURDUĞU PROJELER



Şimdiki Aklım Olsaydı



Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk yer alıyor.



Fatma



Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.



Sıcak Kafa



Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.



Exatlon Challange



Acun Medya'nın format sahibi olduğu Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye'de 3 Temmuz'da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer'ını arıyor.



Atiye 3. Sezon



Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.





Netflix nasıl izlenir? Netflix aylık ücreti ne kadar? Netflix'te hangi diziler, filmler var?

Netflix nasıl izlenir ve ücretli midir? Netflix'den hangi diziler yayınlanacak? İştee sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Netflix hakkında tüm merak edilenler...





Netflix kaç para? Netflix hakkında tüm bilgiler burada! Netflix izle! Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix hakkında tüm bilgiler...



