Dark Passage'nin yeni midi "Bor1sal" kimdir?



Daha önceleri Try, BoRoona ve BoriSal nicklerini kullanan tecrübeli oyuncu, kariyerine Mook Secret takımı ile başladı. 2014 yılına kadar Kore'de oynayan Bor1sal, 2015 yılında rotasını Çin'e çevirdi.



QG Reapers ve Newbee takımlarıyla 2 sene LPL'de mücadele eden oyuncu, bu bölgedeki başarılı grafiği ile birlikte yeniden Kore'ye dönüş yaptı.



MiraGe Gaming'e geçiş yapan oyuncu, Kore Yükselme ligi için girdiği play-off maçlarını kazandı ve takım ismi DAMWON Gaming olarak değişti. Burada inişli çıkışlı performansıyla 26 maç oynayan oyuncu, takımın sezonu 5. sırada bitirmesiyle beraber rotasını yeniden Çin'e çevirdi.



Son olarak Moss Even Club takımında oynayan Bor1sal, burada toplamda 3 maç oynadı.



Şampiyon havuzu olarak şu anki metaya çok hazır gözüken oyuncu, Dark Passage'da KaKAO'nun tecrübesiyle de birlikte büyük bir etki yaratabilir.



Yazar: İbrahim "Doctor" Karaaslan



