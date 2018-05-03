Dark Passage ekibinde ayrılık rüzgarları esmeye başladı



Kakao ile karşılıklı olarak sözleşme fesh eden ekip sözleşmeye ekledikleri madde ile Yaz mevsiminde Kakao'nun önümüzdeki sezon herhangi bir Türk takımında oynamasını engellemiş oldular. Kakao'nun hangi takımda oynayacağı daha belli değil fakat dünyanın en kariyerli oyuncusu olan Kakao'nun korede kendine bir yer bulması bekleniyor.









