Dark Passage ekibinde ayrılık rüzgarları esmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde RB ekibinin art arta yaptığı ayrılık haberlerinden sonra bir ayrıkta DP ekibinden geldi. Bir süre önce yaptıkları açıklamada Ruvelius, Marshall ve Kakaoyu yedek konuma aldıklarını açıklayan ekip son yaptığı açıklamada Kakao'nun durumu hakkında bilgilendirme verdi.


Kakao ile karşılıklı olarak sözleşme fesh eden ekip sözleşmeye ekledikleri madde ile Yaz mevsiminde Kakao'nun önümüzdeki sezon herhangi bir Türk takımında oynamasını engellemiş oldular. Kakao'nun hangi takımda oynayacağı daha belli değil fakat dünyanın en kariyerli oyuncusu olan Kakao'nun korede kendine bir yer bulması bekleniyor.



 
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