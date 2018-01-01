Dark Passag KaKAO ve Lucete'yi transfer etti.

Şampiyonlar ligininin başlamasına az bir sure kaldı ve takımlar artık kadrolarını açıklaya başladı. Royal Bandits ve Super Massive'den sonra Dark Passage'de koreli orta koridor furyasına katıldı.



Ligimizin köklü takımlarından biri olan Dark Passage sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile orta koridor oyuncusu olarak koreli genç yetenek Yu Su "Lucette" Hyeok'u getirdiğini açıkladı. Dark Passage'ın yaptığı diğer transfer ise ormancı rolünde hepimizin yakından tanıdığı Lee "KaKAO" BYEONGGWON'u kadroya dahil etmek oldu . Dark Passage böylece kadrosunu tamamlamış oldu. KaKAO 2017 bahar mevsiminde Misfits ile yollarını ayırmıştı ve daha önce LCK'de KT Rolster'da, LPL'de Invictus Gaming'de görev almıştı.



Dark Passage'in transferleri bununla sınırlı kalmadı ve koç pozisyonunda LCK CS'de Dark Wolves ve APK Prince'de görev yapan Song "Morning" Changgeun'u getirdi.Son transferlerle birlikte takımın kadrosu şu şekilde;





Üst koridor: Yiğit " Marshall " Kırdök

Orman: LEE "KaKAO" BYEONGGWON

Orta Koridor: YU SU "Lucete" HYEOK

Nişancı :Mustafa ''Ruvelius376'' Baraklı

Destek: Bahadır ' Japone ' Çolak



Koç: SONG "Morning" CHANGGEUN