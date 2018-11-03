Darius Vassell, Ankaragücü taraftarıyla buluştu

MKE Ankaragücü'nün eski İngiliz futbolcusu Darius Vassell, Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya geldi.
Kızılay'daki satış mağazasına gelen Vassell'e, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, eski oyuncularının gelişi sırasında tezahürat yaparak, sevgi gösterisinde bulundu.
Mağazada yaklaşık 1 saat kalan ve taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren Vassell, forma, kaşkol ve diğer ürünleri imzaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kızılay'daki satış mağazasına gelen Vassell'e, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, eski oyuncularının gelişi sırasında tezahürat yaparak, sevgi gösterisinde bulundu.
Mağazada yaklaşık 1 saat kalan ve taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren Vassell, forma, kaşkol ve diğer ürünleri imzaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın