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Darius Vassell, Ankaragücü taraftarıyla buluştu

Sarı-lacivertli ekibin eski İngiliz futbolcusu Vassell, Ankaragücü Store'da forma imzaladı, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
Darius Vassell, Ankaragücü taraftarıyla buluştu
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03 Kasım 2018 17:00
MKE Ankaragücü'nün eski İngiliz futbolcusu Darius Vassell, Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya geldi.

Kızılay'daki satış mağazasına gelen Vassell'e, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, eski oyuncularının gelişi sırasında tezahürat yaparak, sevgi gösterisinde bulundu.

Mağazada yaklaşık 1 saat kalan ve taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren Vassell, forma, kaşkol ve diğer ürünleri imzaladı.



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