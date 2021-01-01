Darius Garland, 1 hafta kadar yok

Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ın sağ omuz bağları yırtığı nedeniyle bir haftaya kadar kadro dışı kalabileceğini açıkladı.



20 yaşındaki oyuncu, omzundaki sıkıntıdan ötürü geçtiğimiz Pazartesi gecesi Orlando Magic'e karşı forma giymemişti. Dün çektirdiği MR'ın sonuçları ise, sakatlığı doğrulamış oldu.



Garland, ikinci NBA sezonuna iyi bir başlangıç yapmıştı. Vanderbilt çıkışlı oyuncu, üçlük çizgisi gerisinden %46.9'luk bir isabetle 17.2 sayı, 6.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyordu.



Cavs'in backcourt rotasyonları sakatlıklarla boğuşuyor. Şimdiye dek Dante Exum, Matthew Dellavedova ve Dylan Windler kadro dışı kalan oyuncular oldular.



