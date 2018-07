Darısı Başımıza 4.bölüm izle, Darısı Başımıza dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzlenme rekorları kıran ve SHOW TV'de yayınlanan Darısı Başımıza dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Darısı Başımıza dizisi 4. bölümünde yaşananlar... 5. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Darısı Başımıza dizisinde: Öykü ve Cem'in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter'den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü'ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü'nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem'in bu hareketi Öykü'yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?Fedak,r bir anne; Zerrin Yılmaz Ömrünü çocuklarına adamış, hayattan beklediği tek şey; çocuklarının mutluluğu Büyük kızı Rüya'nın evleneceğinden umudunu kesmiş, en küçük oğlu Serkan daha lisede, ortanca kızı Öykü ise yurtdışında, işinde gücünde Zerrin, çocuklarının mürüvvetini yakın zamanda görmeyi hiç beklemezken, Öykü erkek arkadaşının evlenme teklifi ettiğini söylüyor ve dünyalar Zerrin'in oluyor. Öykü, yurtdışında tanıştığı sevgilisini ailesine tanıştırmak için gün sayarken, evlilik haberini alan Zerrin boş durmuyor. Kız evlendirmek kolay değil tabii bu işin hazırlıkları var, kınası var.Zerrin, kızının evleneceğini dosta düşmana inat, yedi düvele duyuradursun sürpriz yapmak için seyahatinden 1 hafta erken dönen Öykü, asıl sürprizle karşılaşan taraf oluyor. Kalbi paramparça olan Öykü'nün yardımına biricik ablası Rüya koşuyor koşmasına ama Zerrin'i durdurabilmek ne mümkün! İstanbul'da işler zıvanadan çıkmak üzereyken İzmir'deki Öykü'nün yolu Ozan'la kesişiyor. Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü'nün yaşadığı en kötü günü inanılmaz bir şekilde iyileştiriyor. Derken hayat çelmesini Öykü'ye bir kere daha takıyor ve annesinin ondan beklediği gibi Cem'le evlenmek üzere İstanbul'a dönüyor. Kız isteme günü gelip çatıyor. Zerrin mutluluğunu kimsenin bozamayacağını düşünürken, karşısında ezeli düşmanı Canan'ı buluveriyor. Öykü ise aşktan kaçarken, belanın tam ortasına tepetaklak düşüyor. Olayların ardı arkası kesilmezken herkesin dilinde hep aynı cümle dolanıyor; darısı başımızaOzan (OZAN DOLUNAY)Mesafeli, soğuk ama bir yandan da gizemli ve çekici biri... Katı, işkolik, hırslı bir iş adamı. Yüksek duvarları var ve onları aşıp, gerçek Ozan'a ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak Ozan'ın hayatı İzmir'de tanıştığı gizemli bir kızla kökünden değişiyor. Külkedisinin peşine takılan Ozan'ı hiç ummadığı bir sürpriz bekliyor.Ozan Dolunay kimdir?1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School'dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro'da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri'nde "En iyi genç yetenek" dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.Öykü (ELİF DOĞAN)Güzel, soğukkanlı, kontrollü, düzenli, başarılı, planlı bir kız. Zerrin'in ortanca kızı. Ailenin medarı iftiharı. Atacağı adımları önceden hesaplıyor ve hayatta sürprizleri inanmıyor. Pek yakında Arslansoy Yapım şirketinin veliahdı Cem Arslansoy ile evlenmek üzere. Öykü, evlilik planları yaparken hayatın onun için hazırladığı sürprizlerden haberi yok.Elif Doğan Kimdir?6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu. Uzun yıllar şan eğitimini sürdüren ve Müzikal oyunlarda görev alan Doğan, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.Zerrin (DEVRİM YAKUT)Çocuklarını neredeyse tek başına büyütmüş, cevval, güçlü, eğlenceli, şen şakrak bir kadın. Rüya, Eylül ve Serkan'ın annesi, mahallede kuaför sahibi. Hayatta ki en büyük isteği, kızlarının mutlu yuvalarını görmek. Bunun için baş vuramayacağı hiç bir yöntem yok.Devrim Yakut kimdir?27 Mayıs 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi alan Yakut, 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcı oldu. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne getirildi, bir yıl kadar görevini sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi verdi.Rüya (AÇELYA TOPALOĞLU)Öykü ve Serkan'ın ablası. Zerrin'in büyük kızı. Sıcak, tatlı, hevesli, komik, hayalperest, çocuk ruhlu bir anaokulu öğretmeni. Her zaman pozitif. İçi dışı bir, açık bir kitap Otuzuna merdiven dayamış olmasına rağmen hala bekar. Küçük kız kardeşi ondan önce evlenme kararı alınca, tüm gözler ona dönüyor. Rüya'nın da yardımına aşk doktoru koşuyor.Açelya Topaloğlu kimdir?19 Kasım 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan gençlik dönemine kadar dansla hep iç içe olan oyuncu, annesinin de yönlendirmeleriyle oyunculuğa yöneldi. 2009 senesinde Müjdat Gezen Konservatuarı kazandı ve 2013 yılında mezun oldu. 2008 senesinde henüz konservatuara başlamadan ilk dizisi "Aşk Yakar"da oynadı. Konservatuar ile birlikte dizi setlerine kısa bir süre ara veren Topaloğlu, sırasıyla 2009 senesinde "Arka Sokaklar" da 2012 senesinde "Eve Düşen Yıldırım"da rol aldı. Bu dönemde ayrıca Yapı Kredi Play, Garanti Bankası, Arçelik, Koroplast gibi ünlü birçok markanın reklamlarında oynadı. 2015 yılında ilk başrolünü "Kaçak Gelinler" dizisinde "Almila" karakteriyle gerçekleştirdi. Hemen arkasından "İnadına Aşk" dizisinde başrolde Karadenizli bir kız olan "Defne" karakteriyle ekranlara geldi.Cem (ÖZGÜN KARAMAN)Cem Arslansoy her şeye sahip bir adam; yakışıklı bir yüz, varlıklı bir aile ve şimdi de mükemmel bir eş! Öykü'nün nişanlısı. Cazibeli, çapkın bir adam. Arslansoy şirketinin veliahdı, Canan Arslansoy'un da her şeyden çok sevdiği biricik oğlu. Cem hayatta ne istediyse elde etmiş biri; Bugüne kadarÖzgün Karaman kimdir?1988 yılında Kocaeli'de doğdu. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde tamamladı. 2010 yılında Çakıl Taşları dizisi ile oyunculuğa ilk adımı attı. Elde Var Hayat, Mihrap Yerinde dizilerinde rol aldı. TRT ekranlarında yayınlanan Baba Can'dır dizisinde Emrecan karakterini canlandırdı.Merter (İBRAHİM KENDİRCİ)Otuzlu yaşlarında, kadın erkek ilişkileri hakkında ahkam kesen, kitaplar yazan, radyo-televizyon programları yapan nam-ı diğer aşk gurusu. Cem'in kuzeni, Canan'ın yeğeni haliyle Arslansoy ailesinin bir parçası. Kız kardeşi Meryem'i de alıp annesinden ona yadig,r kalan eve, yani Zerrinlerin mahallesine tanışınca Merter'in yolu Rüya ile kesişiyor ve olanlar oluyor!İbrahim Kendirci kimdir?1986 doğumlu İbrahim Kendirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. İlk büyük oyunculuk tecrübesini 2007 yılında "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisindeki "Deniz Akça" rolüyle deneyimleyen Kendirci, ardından İki Yaka Bir İsmail, Yol Ayrımı, Sevdaluk, Rengarenk/Kaçın Kurası ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol aldı. Pars Kiraz Operasyonu sinema filmi ile başlayan beyaz perde macerası, Arkadaşlar Arasında, Bizim Hikaye ve Kervan 1915 sinema filmleri ile devam etti. Harikalar Avlusu , Vişne Bahçesi, Ayrılık, Ölüm Yakalar tiyatro oyunlarında rol aldı.