Darijo Srna'ya 17 ay doping cezası!

Bu sezon'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaştığı maçın ardından doping testinden geçemeyen Hırvat futbolcu'nın cezası açıklandı.Ukrayna Anti-Doping Ajansı, Shakthar Donetsk'in 35 yaşındaki sağ beki Srna'nınfutboldan men edildiğini belirtti.Son maçına 13 Eylül 2017 tarihinde Napoli'ye karşı oynayan Hırvat futbolcunun cezası, bu tarihten itibaren geçerli olacak.Srna, daha önceden yapmış olduğu açıklamalarda doping kullanmadığını ısrarlı bir şekilde belirtmişti. Cezanın açıklanmasının ardından 35 yaşındaki futbolcunun emekli olup olmayacağı merak konusu oldu.