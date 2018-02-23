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Darijo Srna'ya 17 ay doping cezası!

Shakthar Donetsk'in Hırvat kaptanı Darijo Srna, doping kullandığı gerekçesiyle 17 ay futboldan men edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Darijo Srna'ya 17 ay doping cezası!
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23 Şubat 2018 16:49
Bu sezon Shakthar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaştığı maçın ardından doping testinden geçemeyen Hırvat futbolcu Darijo Srna'nın cezası açıklandı.

Ukrayna Anti-Doping Ajansı, Shakthar Donetsk'in 35 yaşındaki sağ beki Srna'nın 17 ay futboldan men edildiğini belirtti.

Son maçına 13 Eylül 2017 tarihinde Napoli'ye karşı oynayan Hırvat futbolcunun cezası, bu tarihten itibaren geçerli olacak.

DOPİNG KULLANMADIM DEMİŞTİ

Srna, daha önceden yapmış olduğu açıklamalarda doping kullanmadığını ısrarlı bir şekilde belirtmişti. Cezanın açıklanmasının ardından 35 yaşındaki futbolcunun emekli olup olmayacağı merak konusu oldu.



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