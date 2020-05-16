Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcu koronavirüse yakalandı.

Haber; AA
Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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16 Mayıs 2020 20:51
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Arif Gülen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta kulüp olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını belirterek, testlerin sonuçlandığını ve bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Tespitin ardından izolasyon, tedavi ve takip protokolleri gereğince testi pozitif çıkan oyuncunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedaviye alındığını aktaran Gülen, "Takımımıza bu süreçte yeni test uygulanmış ve test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

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