Dardai, üç oğlunu da aynı anda sahaya sürdü

Bundesliga II'de Dusseldorf'a konuk olan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai, oğulları Bence, Marton ve Palko'yu aynı anda sahaya sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dardai, üç oğlunu da aynı anda sahaya sürdü
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30 Temmuz 2023 03:16
Bundesliga II'de oynanan Dusseldorf - Hertha Berlin maçında ilginç bir olay yaşandı.

Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak anda anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı. Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.

Karşılaşmayı Düsseldorf 1-0 kazandı.

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