Danuel House Jr., Rockets'tan ve taraftarlardan özür diledi

Houston Rockets forveti Danuel House Jr., NBA bubble'ındaki eylemleri için organizasyondan ve taraftar kitlesinden özür diledi.



House, ligin kendisinin otel odasında izinsiz bir misafir bulundurarak ligin sağlık ve güvenlik protokolünü ihlal ettiğini tespit etmesi üzerine, NBA playofflarının ikinci turunda uzaklaştırma cezası almıştı.



House, Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen de dahil olmak üzere diğer muhabirlere şunları söyledi:



"Öncelikle, bubble'da meydana gelen aksilik için ekibimden, organizasyondan ve takım sahibinden özür dileyerek başlamak istiyorum. Artık odaklanmış durumdayım, bunu geride bıraktım ve geçmişte kaldı. Yeni yıl ve yeni sezonda, büyümeyi ve gelişmeyi dört gözle bekliyorum.



Taraftarlardan da derinden özür dilemek istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımı hissettiyseniz, ben, Danuel House Jr., sizlerden özür dilerim."



NBA, sezonun geri kalanı için House'a ceza vermişti. Ligin soruşturması ve kendisinin uzaklaştırma cezası alması, 27 yaşındaki oyuncuyu Los Angeles Lakers'a karşı Rockets'ın oynadığı playoff turunun 3'üncü maçından 5'inci maçına kadar kenarda tutmuştu.



House, playofflarda oynadığı dokuz karşılaşmada %35.8 üçlük isabetiyle 11.4 sayı ortalaması yakalayarak, Houston'ın bubble'daki en iyi performans gösteren oyuncularından biri olmuştu.



