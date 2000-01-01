D'Antoni'ye, Orlando'da Rockets'a koçluk yapma izni çıktı!

Houston Rockets başantrenörü Mike D'Antoni'nin, Florida eyaletinin Orlando şehrinde kurulan "bubble'da" oynanacak maçlarda, koçluk yapabileceği açıklandı.



69 yaşındaki D'Antoni, ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre, Orlando'da Rockets'a koçluk yapmak için izin almış bulunuyor.



D'Antoni gibi daha yaşlı koçlar, KOVID-19'a maruz kalma riski altında bulunuyor ve Florida'da şu anda hala birkaç vaka yer alıyor:



"NBCA genel menajeri Dave Fogel ve başkan Rick Carlisle'ın, çeşitli asistanların ve üç başantrenörün - Houston koçu Mike D'Antoni (69 yaşındaki), New Orleans koçu Alvin Gentry (65) ve San Antonio koçu Gregg Popovich'in (71) - takımlarına liderlik etme imkanlarının sınırlanabileceği ve bazılarının kariyerlerine devam etmekte önemli zorluklarla karşılaşabileceklerine dair endişeleri bulunuyordu.



D'Antoni, geçtiğimiz günlerde lig doktorlarının Houston'daki bağımsız bir doktorla değerlendireceği tıbbi bilgileri paylaşmıştı ve Orlando'da sezona devam edildiğinde, Rockets'a koçluk yapması için kendisine izin çıktığı belirtildi."



Rockets şu anda Batı Konferansı'nda bir playoff sıralaması kapmış durumda. Eski MVP'ler Russell Westbrook ve James Harden'ın liderliğindeki Houston, sezon Mart ayında askıya alınmadan önce 40 galibiyet almıştı.



D'Antoni, Rockets ile yaptığı sözleşmenin son yılında bulunuyor ve Rockets takım tarihinin en çok üçüncü galibiyet miktarına sahip. 2017 yazında Houston'ın koçu olduğundan beri, 69 yaşındaki koç 213 maç kazanmış ve 97 maç kaybetmişti.



