D'Antoni'nin, seyircisiz oynanacak maçlar için farklı yaklaşımı!

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, seyircisiz oynamanın neden 'önemli bir durum' olduğunu açıkladı.



Bazı oyuncular ve antrenörler, Temmuz ayında NBA'in dönüşünde seyircilerin bulunmamasından endişe ederken, D'Antoni bunun aslında iyi bir şey olup olmayacağını merak ediyor.



D'Antoni, bazı oyuncuların koltuklarda seyirci olmadan gerçekten daha iyi performans gösterebileceğine olan inancını dile getirerek, taraftar tepkilerinin veya enerjilerinin yükünü hissetmek yerine, antrenmandaki alışkanlıklarını oyuna dökme konusunda daha rahat edebilecek adamlar olduğunu da ekledi."



"Bence bu çok önemli bir durum... Bazılarının taraftar baskısı olmadan daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Herhangi bir saha avantajı var mı, hayır. Eğer daha yüksek sıradaki bir takım değilseniz, belki bu daha düşük sıradaki takım için bir avantajdır... Kesinlikle ilginç bir durum."



D'Antoni ayrıca, saha avantajının yokluğunun, lig playoff formatına geçtiğinde daha düşük takımlara fayda sağlayabileceğini de kaydetti.



Houston şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor. Rockets aynı zamanda 4. sıradaki Utah Jazz'in bir maç, 3 numaradaki Denver Nuggets'ın ise 2.5 maç gerisinde bulunuyor.



