D'Antoni, verilen cezayı kabul etmiyor: "Orada öylece dursa mıydı?"

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Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, NBA'in Chris Paul'a iki maçlık uzaklaştırma cezası vermesini "hiç kabul etmediğini" ve Paul'un "öyle bir durumda yapacağı başka bir şey olmadığını" söyledi.D'Antoni, düşüncelerini şu şekilde belirtti:D'Antoni, CP3'yi hiç bu şekilde sinirli görüp görmediği sorulduğunda ise, cevabıoldu.NBA'in verdiği uzaklaştırma cezaları Paul'un maaşından 491 bin 782 dolar, Rondo'nun maaşından 186 bin 207 dolar ve Ingram'ın maaşından ise 200 bin 428 dolar kesilme olmasına neden olacak.