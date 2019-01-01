D'Antoni ve Gentry, kariyerlerinin son bulmasından korkuyorlar!

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni ve New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry'nin NBA'in Disney "bubble'ının" dışında bırakılmalarının, kariyerlerine son vermelerinden korktukları söylendi.



NBA'in 2019-20 sezonunu Walt Disney World'de sürdürme kararı, çok sayıda ihtimalle birlikte geldi. Bunlar arasında, 60 yaş ve üstü antrenörlerden, oyun içinde de dahil olmak üzere oyunculardan uzak durmalarını isteme olasılığı da bulunuyor.



Bu teklif, D'Antoni ve Gentry de dahil olmak üzere, ligdeki en eski ve en saygın antrenörlerden bazılarının kariyerleri için pek iyi bir haber olmadı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre, iki NBA koçu kamuoyu önünde ve özel olarak, kendi benchlerinden veya Disney balonundan dışarıda tutulmalarının, kariyerlerini "sona erdirebilecek durumu" getirebileceğini belirtmişlerdi.



San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich benzer fakat daha az kırılgan bir pozisyonda. 71 yaşındaki Spurs koçu, 22 sezon üst üste takımıyla playofflara kalmış ve 24 yıldır ligin en uzun süreli antrenörü olarak dümende kalmıştı.



D'ANTONI'NİN KALACAĞI KESİN DEĞİL



İşi, bilinen mirası dolayısıyla ve ön ofisle bağlantısı nedeniyle pek risk altında değil. Ancak D'Antoni ve Gentry'nin hikayesi daha farklı.



D'Antoni, Rockets ile yaptığı sözleşmenin son yılında bulunuyor ve geçtiğimiz yaz bir anlaşmaya varamadıkları için, ufukta bir uzatma kontratı imzalaması pek gözükmüyor. Gentry ise, 2019'da yeni bir rejim devraldıktan sonra bile New Orleans'la kalmayı başarmış olmasına rağmen, playoffları kaçırma durumunda, özellikle öngörülebilir gelecek için benchte yer alamazsa, işler tersine dönebilir.



60 yaşın üzerindeki veya daha sorunlu bağışıklık sistemi olan kişilerde, KOVID-19 için enfeksiyon riskinin daha yüksek olabileceği biliniyor.



ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, oybirliğiyle NBA'in herhangi bir personelin sadece yaş esasına göre bubble'a katılmasını engelleyemeyeceğini kabul etmişti.



