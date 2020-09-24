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D'Antoni ve 76ers'ın anlaşmaya varması yakın olabilir!

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, Mike D'Antoni, Philadelphia 76ers'ın başantrenörlük pozisyonu için bir aday konumunda ve iki taraf bir anlaşmaya varabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, Mike D'Antoni, Philadelphia 76ers'ın başantrenörlük pozisyonu için bir aday konumunda ve iki taraf bir anlaşmaya varabilir.

O'Connor, raporunda "Mike D'Antoni'nin Sixers'a gideceğine dair konuşmalar, geçtiğimiz gün daha da yüksek sesle dile getirildi. Henüz sonuca ulaşan bir şey yok, ben sadece kendisinin tercih ettiği tarzın, Philly'nin kadrosuna uygun olmadığı için meraklandım." ifadelerini kullandı.

D'Antoni, Houston Rockets'ın başantrenörü olarak işe alınmadan önce 76ers'ta yardımcı antrenörlük yapıyordu.

The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Indiana Pacers'ın da Nate McMillan ile yolları ayırdıktan sonra D'Antoni'nin peşine düşmesi bekleniyordu.


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