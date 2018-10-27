D'Antoni: "Savunmamız berbat"

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, sezona 1-4 serisiyle başlayan ekibinin savunmasının "berbat" olduğunu söyledi.
D'Antoni, takımı için şöyle konuştu: "Bazı düzeltmeler yapmak gerekiyor. Şimdiki takım tabii geçen yılkinden farklı. Bir arada değiliz. Sonraki maça kadar iki gün daha antrenman yapma şansımız olacak ve bu süre zarfında bunu bulup daha iyiye gitmeye çalışmayı deneyeceğiz. Savunmamız berbat. Devamlılığımız yok. Buna bir çözüm bulmuyoruz ve barajımız yıkıldığında herkes sıkıntı yaşıyor. Bu çukuru kendimiz kazdık. Kendimiz çıkmamız gerekecek."
Rockets'ın savunma etkinliği istatistikleri, 100 pozisyonda 114.7 sayı yedikleri üzerine. Bu da ligde 25. sırada oldukları anlamına geliyor.