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D'Antoni, Russell Westbrook'un durumu konusunda belirsiz

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, takımın Oklahoma City Thunder'a karşı ilk tur serisinde Russell Westbrook'un ne zaman oynamaya uygun olacağı konusunda bir fikri olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, takımın Oklahoma City Thunder'a karşı ilk tur serisinde Russell Westbrook'un ne zaman oynamaya uygun olacağı konusunda bir fikri olmadığını belirtti.

D'Antoni, dün geceki 123-108'lik galibiyetten önce, Westbrook'un gergin sağ kuadrisepsinin iyileştiğini ancak takıma dönüşü için belirli bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi:

"Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz, ama neyin olup olmayacağını da bilmiyoruz."

Westbrook'un bugün bir MR çektirmesi planlanmıştı ve sonuçlar henüz belli olmuş değil.

NBA'in Walt Disney World Resort kampüsüne KOVID-19 testi pozitif çıktığı için geç gelmiş olan Westbrook, Rockets'ın 4 Ağustos'ta Portland Trail Blazers'a yenilmesinin ardından sağ kuadrisepsinde ağrı hissetmişti. Sonraki iki maçı Russ, sağ kuadriseps kontüzyonu nedeniyle kaçırmıştı.

Westbrook, 11 Ağustos'ta Houston'ın San Antonio Spurs mağlubiyetinde 28 dakika oynamış ve 20 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydetmişti. Rockets, ertesi gün çekilen MR'da, Westbrook'un kuadrisepsinde gergin bir kas olduğunu ortaya çıkardığını duyurmuştu.


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