D'Antoni için New Orleans Pelicans iddiaları!

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, serbest koç Mike D'Antoni, New Orleans Pelicans başantrenörlüğü için en iyi adaylardan biri olabilir.



O'Connor'a göre D'Antoni'nin, Pelicans'ın bir sonraki başantrenörü olabileceğine dair haftalardır "bir takım tartışmalar" gerçekleşiyor.



D'Antoni, dört yılın ardından geçtiğimiz gün Houston ile yollarını ayırmıştı ve şu anda serbest konumda.



New Orleans, ekip bubble'ın içinde başarısız bir performans gösterdikten sonra, Alvin Gentry ile yollarını ayırmıştı ve kendisinin yerine bir süredir arayışta.



D'Antoni'nin ismi, şimdiden Philadelphia 76ers ile söylentiler arasında yer alıyordu.