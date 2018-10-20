D'Antoni: "Bzdelik'in emekliliğinde Melo'nun payı yok"

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, takımın savunma koçu Jeff Bzdelik'in emekli oluşunun, Carmelo Anthony ile Denver Nuggets döneminden geçmişi ile alakalı olmadığını söyledi.



D'Antoni, Bzdelik'in gidişi hakkında şunları söyledi:



"Jeff harika bir adamdı. Burada olduğu süreden keyif aldı. Onunla bu durumu daha önce konuşmuştuk. Sezon içerisinde 'Bunu daha ne kadar yapabilirim bilmiyorum' dediği oluyordu. Yani az çok önceden belli etmişti. Yaz dönemi ona iyi gelir sandım ama olmadı."



Bzdelik'in gidişinin Melo ile alakası olup olmadığıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı:



"Yok, yok. Bunun %100 doğru olmadığını söyleyebilirim. Yazın bunu da konuştuk. Birkaç sene önce barışmışlardı zaten."



Carmelo, 2004 yılında Denver Nuggets forması giyerken, Bzdelik'in kendisini bench'e almakla tehdit etmesiyle tartışmışlardı.



