D'Antoni, 1-5 başlangıç için: "B.k gibi oynuyoruz"

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, sezona 1-5 serisiyle başlayan takımının "b.k gibi oynadığını" söyledi.
Geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'a karşı alınan 104-85'lik mağlubiyet sonrası, D'Antoni takımın "fiyakasını da kaybettiğini" belirtti: "Geçen sene, iyi oynuyorduk. Şu anda b.k gibi oynuyoruz. Bakacağız. Bununla mücadele edeceğiz. Şutumuz girmiyor, faul atışlarımız girmiyor, turnikelerimiz girmiyor..." "Açıklaması zor. Fiyakamızı kaybettik. Rahatsız olmuş durumdayız. Çaresiz kaldığınızda, bu savunmanıza yardımcı oluyor çünkü daha çok dikkat kesiliyorsunuz. Ama hücumda bu iyi bir şey değil. Bu gecenin çoğunda savunma anlamında gayet iyi gözüküyorduk, ama hücumda sakin değildik ve kendimize hakim olamamamızla birlikte, uzun süre şut sokamadık."