Dante: "Irkçılığın cezası çok büyük olmalı"

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen Dante, futbol sahalarında varlığını sürdüren tabular üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dante: 'Irkçılığın cezası çok büyük olmalı'
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11 Kasım 2020 18:28
Kariyerini Fransa Ligue 1'in Nice takımından sürdüren Dante, futboldaki ırkçılık sorunu üzerine açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan Brezilyalı oyuncu, Fransa futbolundaki ırkçılığa net bir müdahale yapılması gerektiğini belirtti.

"CİDDİYE ALINMIYOR"

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen Dante; "Irkçılık, futbolda yeterince ciddiye alınmıyor. Bazı taraftarların davranışları hep aynı ve hiç büyük cezalar verilmiyor. Daha net cezalara ihtiyacımız var." dedi.

37 yaşındaki oyuncu saha içindeki küfürleşmeler hakkında; "Bazen rakip yüksek adrenalin sırasında kötü kelimeler kullanır. "O... çocuğu", "Anneni s...." gibi laflar eder. Aradaki bağlantı ne? Neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyarsın? Bu hakaretler çoğunlukla yetersiz kelime dağarcığıyla ilgili." dedi.



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