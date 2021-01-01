Dante Exum, 1-2 ay arası yok!

Cleveland Cavaliers guardı Dante Exum'ın, sağ baldırındaki gerginlik sebebiyle 1-2 ay arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.



Exum, takımın 4 Ocak'ta Orlando Magic'e karşı aldığı 103-83'lük yenilginin ilk çeyreğinde, temas almadığı bir sakatlık geçirmişti.



25 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce başantrenör JB Bickerstaff tarafından savunmada durdurucu rolüne sokulmuştu:



"Bence Dante harika bir savunmacı. Son derece zeki. Uzun boylu. Ve çıkıp işi halletmeye kararlı."



Exum, Isaac Okoro ve Kevin Porter Jr. ile başlangıç kadrosuna dahil edilmişti ve bu sezon oynadığı üç maçta, 3.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



