Dans etmek için müziğe gerek yok

Motosikletin alarmını çaldırarak dans eden bu afacanlar izleyen herkesi çok güldürdü.

05 Ağustos 2018 22:48
Dans etmek için müziğe gerek yok
Motosikletin alarmını çaldırarak dans eden bu afacanlar izleyen herkesi çok güldürdü.



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Valbuena tepki çekmeye başladı

Geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor.


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