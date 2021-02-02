Trabzonspor'un yaklaşık 1 aydır gündeminde bulunan Danny Rose transferi sürekli gerçekleşen fiyat arttımı nedeniyle iptal edildi.



61 Saat'in haberine göre; 1 milyon 100 bin euro ile başlayan görüşmeler daha sonra 1 miyon 300 bin Euro'ya sonrasında ise 1 buçuk milyon Euro'ya yükseldi. Danny Rose'nin bu taleplerini kabul eden bordo mavililer oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşının yarısını nakit olarak talep etmesi nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı.



Danny Rose'nin İngiltere'de kaldığı öğrenilirken Tottenham U23 takımıyla antremanlara devam edeceği belirtildi.



