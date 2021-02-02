Danny Rose'un istekleri bitmedi

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Danny Rose ile görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

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Danny Rose'un istekleri bitmedi
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02 Şubat 2021 12:26
Trabzonspor'un yaklaşık 1 aydır gündeminde bulunan Danny Rose transferi sürekli gerçekleşen fiyat arttımı nedeniyle iptal edildi.

61 Saat'in haberine göre; 1 milyon 100 bin euro ile başlayan görüşmeler daha sonra 1 miyon 300 bin Euro'ya sonrasında ise 1 buçuk milyon Euro'ya yükseldi. Danny Rose'nin bu taleplerini kabul eden bordo mavililer oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşının yarısını nakit olarak talep etmesi nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı.

Danny Rose'nin İngiltere'de kaldığı öğrenilirken Tottenham U23 takımıyla antremanlara devam edeceği belirtildi.



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