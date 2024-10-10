NBA'in tecrübeli oyuncularından Danny Green, 15 yıllık kariyerinin ardından, 37 yaşında basketboldan emekli olduğunu duyurdu.



Kendi podcast'inde emekliliğini duyuran Green, NBA tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk kazanan dört oyuncudan biriydi (2014'te Spurs ile, 2019'da Raptors ile, 2020'de Lakers ile).



Üç sayılık atışlarda %40'lık bir kariyer isabet oranına sahip olan Green, en son James Harden'ı LA Clippers'a gönderen takas sonrasında serbest bırakılmadan önce 2023-24 sezonunda Philadelphia 76ers için iki maç forma giymişti.



2009'da Cavaliers tarafından ikinci turda draft edilen Green, Cleveland'da bir sezon geçirdikten sonra sonunda Spurs'te yerini buldu ve kariyerinin çoğunu burada geçirdi. 2014-15 sezonunda 81 maçta forma giyerek kariyerinin en yüksek ortalaması olan 11,7 sayı üreten Green, ayrıca 2016-17 sezonunda NBA savunma beşine de seçilmişti.



832 maçlık kariyerini 8,7 sayı ve 3,4 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Green, ayrıca 2009'da North Carolina Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu da kazanmıştı.



