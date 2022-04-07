Danny Green, 2019'daki yüzüğünü halen alamadı!

Philadelphia 76ers guardı Danny Green'in, 2019 yılında Toronto Raptors ile kazandığı şampiyonluk yüzüğünü hala alamadığı ortaya çıktı.



Green, 2019'da şampiyon olmasının hemen ardından Raptors'tan ayrıldıktan sonra, 2019-20 sezonunda yüzük töreni için arenada yer almamış, yüzüğü yalnızca Toronto taraftarlarının önünde almak istediğini belirtmişti.



2020'de KOVID-19 salgını vurduğunda ve bubble'da sezon yeniden başladığında bu planlar ertelenmek durumunda kalmış, Green o sezon Los Angeles Lakers'la bir yüzük daha kazanmış fakat halen eski yüzüğünü alamamıştı.



Green daha sonra 76ers'a takas olmuş ve sonraki sezon Toronto'da oynadıklarında yüzüğü almaya hazır hale gelmişti. Ancak Raptors, 2020-21 sezonunu Toronto yerine Tampa'da oynayınca, bu fırsatı tekrar kaçırmıştı.



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Salı günü Green, Toronto taraftarlarının önünde nihayet yüzüğünü alma şansını bulmuş olsa da, sakatlığı nedeniyle Sixers - Raptors karşılaşmasını kaçırmıştı. Ve Toronto'nun ilk şampiyonluğunu kazandığı günden bu yana bir buçuk yıldan fazla zaman geçmişti.



Green, birkaç ay içinde, Sixers ekibi 7 Nisan 2022'de Toronto'da oynayacağı zaman yüzüğünü nihayet almak adına bir fırsat daha bulacak.



