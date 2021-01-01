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Danny Green, 2-3 hafta yok!

Philadelphia 76ers, Danny Green'in kalf zorlanması nedeniyle parkelerden uzak olacağını ve 2-3 hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers, Danny Green'in kalf zorlanması nedeniyle parkelerden uzak olacağını ve 2-3 hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Green, Philadelphia'nın Atlanta Hawks'a karşı oynadığı playoff ikinci turu serisindeki 3. maçın ilk çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Veteran oyuncu, normal sezonda 76ers formasıyla 69 maçta %40.5 üçlük isabetiyle 9.5 sayı ortalaması tutturmuştu. Green'in rakamları, sekiz playoff maçında %37.8 üçlük isabetiyle maç başına 7.0 sayıya gerilemişti.

Philadelphia'nın, Green'nin yokluğunda temsilcimiz Furkan Korkmaz'a ek dakika vereceği düşünülüyor. Furkan, geçtiğimiz Cuma günü oynanan 3. maçta 27 dakika forma giymiş ve 14 sayı kaydetmişti.

Philadelphia şu anda Atlanta'ya karşı oynadığı seride 2-1 önde yer alıyor.


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