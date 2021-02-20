Danny Drinkwater'dan Süper Lig itirafı

Kasımpaşa'nın Chelsea'den kiraladığı Danny Drinkwater, Süper Lig hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Danny Drinkwater'dan Süper Lig itirafı
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20 Şubat 2021 13:04
Kasımpaşa'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den kiraladığı Danny Drinkwater, transferinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

30 yaşındaki İngiliz futbolcu "Her şey iyi gidiyor. Küçük bir sakatlık yaşadım, bu sakatlık dışında her şey iyi gidiyor. Takım olarak iyi sonuçlar alarak daha iyisini yapmayı umuyoruz." dedi.

Süper Lig hakkında konuşan Danny Drinkwater "Stadyumda 4-5 maçı canlı izledim, Süper Lig'de kalitenin iyi olduğunu düşünüyorum. Maça çıktıktan ve oynadıktan sonra daha net şeyler söyleyebilirim. Ancak kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Pandemi nedeniyle taraftarlarla oynayamamak üzücü, onlarla oynamak ve bu deneyimi yaşamak isterdim. Takımın bir parçası olmak istiyorum. Türkiye'ye gelmeden önce burada oynayan birkaç arkadaşımla konuştum ve çok iyi şeyler söylediler. Ben de bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



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