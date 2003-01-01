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Danny Ainge istifa etti, yerine Brad Stevens geçiyor!

Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge'in, koç Brad Stevens'ın kendisinin rolüne terfi ettirilmesiyle, takımdaki görevinden ayrılmayı planladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge'in, koç Brad Stevens'ın kendisinin rolüne terfi ettirilmesiyle, takımdaki görevinden ayrılmayı planladığı belirtildi.

Stevens'ın, yeni bir başantrenör arayışına öncülük edeceği açıklandı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Stevens'ın, 2020'de sezonun yeniden başlamasından bu yana koçluk görevinden ötürü 'yıpranmış' olduğu kaydedildi.

Celtics personeli ve koçlarının, Ainge ve Stevens tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirildikleri söylendi.

Celtics, Stevens'ı başantrenör olarak 2014'te Butler Üniversitesi'nden işe almış, Ainge ise takım ofisine 2003 yılında dahil olmuştu.

Boston, ikilinin sürecinde 2017, 2018 ve 2020 yıllarında Doğu Konferansı Finallerine ulaşmış, ancak 2020-21 sezonunda sıkıntı çekerek playofflara yedinci sıradan dahil olabilmişti.


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