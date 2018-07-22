Danla Bilic kimdir, kaç yaşındadır? Danla Bilic midesinden ameliyat oldu

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Danla Bilic ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti. Youtube'da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturduDanla Bilic, Antalya'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. YouTube'da çektiği makyaj videoları sayesinde ünlenen Danla Bilic, obezite ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.Danla Bilic'in açıklamaları şöyle:"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım.Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor.Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyor ve gelen 847487 mesaj yüzünden özür diliyorum."