Danla Bilic kimdir, kaç yaşındadır? Danla Bilic midesinden ameliyat oldu

Danla Bilic kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Midesini küçültmesiyle gündeme gelen Danla Bilic hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

22 Temmuz 2018 03:19
Danla Bilic kimdir, kaç yaşındadır? Danla Bilic midesinden ameliyat oldu
Danla Bilic hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce Youtube'da çektiği videolarla dikkat çeken ve ameliyat olmasıyla tekrar gündeme gelen Danla Bilic bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Danla Bilic ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... DANLA BİLİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti. Youtube'da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu

DANLA BİLİC NEDEN AMELİYAT OLDU?

Danla Bilic, Antalya'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. YouTube'da çektiği makyaj videoları sayesinde ünlenen Danla Bilic, obezite ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Danla Bilic'in açıklamaları şöyle:
"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım.
Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.
Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor.

Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyor ve gelen 847487 mesaj yüzünden özür diliyorum."



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