Danla Bilic kimdir, gerçek adı nedir?

Survivor'ın 28 Nisan tarihli bölümünde öne çıkan diyaloglardan biri Cemal Can ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic arasında yaşandı. İletişim ödülünü kazanan Cemal Can, yakın arkadaşı olan Danla Bilic ile yazıştı. Danla Bilic'in Survivor'ın bir diğer yarışmacısı Yasin'in kendisine 'şişman' diye mesaj attığını belirtmesi sosyal medyaya da konu oldu. Haberler ardından Danla Bilic'in kilolu hali bir kez daha gündeme geldi. Peki, Danla Biliç kimdir? Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan 1994 doğumlu Danla Bilic'in hayatı...

29 Nisan 2020 12:58
Danla Bilic kimdir, gerçek adı nedir?
Danla Bilic, Survivor Gönüllüler yarışmacısı Cemal Can ile yaptığı WhatsApp konuşmasıyla gündeme geldi. Survivor Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can, iletişim ödülünü kazanınca yakın arkadaşı olduğu bilinen Danla Bilic ile mesajlaştı. Yakın arkadaşına uyarılarda bulunan Bilic'in Yasin ile ilgili sözleri ise gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Cemal Can, Danla'dan gelen mesajı paylaşarak, Yasin'in Instagram'dan Danla'ya şişko dediğini açıkladı. Danla Bilic, "Yasin bana İnstagram'dan geçen sene şişman diye mesaj atmış. Bunu eline koluna ağaca artık nereyi bulursan yaz ve unutma. İkincisi arabayı kazanamayacağını bildiği için seninle anlaşma yaptı. Bir daha sakın kabul etme bu da ikincisi. Şimdi miyavlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Danla Bilic ve Cemal Can'ın arkadaşlığı 7-8 seneye dayanıyor, ikili üniversite yıllarında tanışıyor.

Danla Bilic Kimdir?

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic'in yaşı kadar estetik olduğu iddia ediliyor.



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