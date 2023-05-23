Danimarkalı orta sahadan Galatasaray'a ret!

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Lecceli ön libero Morten Hjulmand'ın Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Danimarkalı orta sahadan Galatasaray'a ret!
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23 Mayıs 2023 15:48
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 15:56
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'a transferde beklemediği bir cevap geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lecce forması giyen Morten Hjulmand ile birçok Avrupa takımı ilgileniyor.

İlgili olan takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların ısrarına rağmen oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediği belirtildi.

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23 yaşındaki orta saha ile Dortmund, West Ham, Newcastle, Brighton, Tottenham, Everton, Ateletico Madrid, Sevilla, Getafe, Valencia ve Villarreal'in ilgilendiği aktarıldı.

Serie A ekibi Lecce'de 33 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 4 asist yaptı. 

 
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