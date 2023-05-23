Danimarkalı orta sahadan Galatasaray'a ret!

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'a transferde beklemediği bir cevap geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Lecce forması giyen Morten Hjulmand ile birçok Avrupa takımı ilgileniyor.
İlgili olan takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların ısrarına rağmen oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediği belirtildi.
10 KULÜP İLGİLENİYOR
23 yaşındaki orta saha ile Dortmund, West Ham, Newcastle, Brighton, Tottenham, Everton, Ateletico Madrid, Sevilla, Getafe, Valencia ve Villarreal'in ilgilendiği aktarıldı.
Serie A ekibi Lecce'de 33 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 4 asist yaptı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Lecce forması giyen Morten Hjulmand ile birçok Avrupa takımı ilgileniyor.
İlgili olan takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların ısrarına rağmen oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediği belirtildi.
10 KULÜP İLGİLENİYOR
23 yaşındaki orta saha ile Dortmund, West Ham, Newcastle, Brighton, Tottenham, Everton, Ateletico Madrid, Sevilla, Getafe, Valencia ve Villarreal'in ilgilendiği aktarıldı.
Serie A ekibi Lecce'de 33 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 4 asist yaptı.