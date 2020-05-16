Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı

Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmeleri, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Haber; AA
Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı
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16 Mayıs 2020 15:47
Danimarka Futbolcular Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.

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