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Danimarka'da Dame N'Doye çılgınlığı

Kopenhag'ın yolunu tutan Dame N'Doye, çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti.

Danimarka'da Dame N'Doye çılgınlığı
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24 Ekim 2018 08:46
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak eski kulübü Kopenhag'ın yolunu tutan Dame N'Doye, çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti.

Buna ek olarak 2 de asist yapan N'Doye, krallık listesinde Brondby'li Kamil Wilczek'in (10) ardından ikinci sırada yer alıyor

Dame N'Doye Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da sadece 5 gol attım, çünkü kanatta oynatıldım. Ben bir kanat oyuncusu değilim, ben forvetim, golcüyüm" sözlerini kullanmıştı



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