X

Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!

2022 Dünya Kupası D Grubu son maçında Avustralya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!
2022 Dünya Kupası D Grubu son maçında Avustralya, Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Al Janoub Stadium'da oynanan maçı Avustralya 1-0 kazandı. Avustralya'ya turu getiren golü 60. dakikada Mathew Leckie kaydetti.

NELSSON OYNAMADI

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, maçta süre alamadı.

Grubun ikinci maçında Tunus'u 1-0 mağlup eden Avustralya, 6 puanla 2. sıraya yerleşti ve adını bir üst tura yazdırdı. Tunus ile berabere kalan ve ikinci maçta Fransa'ya mağlup olan Danimarka, beklenmedik bir puan ile turnuvaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında Fransa, Tunus'a 1-0 mağlup olmasına rağmen averajla lider olarak bir üst tura çıktı. Fransa ve Avustralya'nın son 16 turundaki rakipleri; Arjantin, Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika'nın yer aldığı C Grubu'ndan gelecek.

İŞTE LİGDEKİ SON PUAN DURUMU


 TakımlarOGBMAYAv.P
1   Fransa 3 2 0 1 6 3 3 6
2   Avustralya 3 2 0 1 3 4 -1 6
3   Tunus 3 1 1 1 1 1 0 4
4   Danimarka 3 0 1 2 1 3 -2 1
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Fransa
Fransa'yı yenip elendiler
Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!
Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!
Fas, gruptan çıkmak için Kanada karşısında
Fas, gruptan çıkmak için Kanada karşısında
Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada
Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada
Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya
Japonya ve İspanya, son 16 turu bileti için karşı karşıya