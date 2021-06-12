'Danimarka oynamak istemeseydi saygı duyardık'

Finlandiya teknik direktörü Markku Kanerva Danimarka'yı yendikleri dramatik karşılaşma sonrası görüşlerini paylaştı.



Maça devam etme kararının hiç kolay verilmediğini aktaran Kanerva, "Tüm dramatik anlara rağmen unutulmaz bir gece oldu. Yaşananlar bize hayattaki en önemli şeylerin aslında ne olduğunu anlattı. Maçın devam etme kararını tamamen Danimarkalı oyunculara bırakmıştık. Eğer oynamak istemeselerdi saygıyla kabul edecektik" diye konuştu.



Gruptan çıkmak için 1 galibiyetin yeterli olmayacağını bildiklerini söyleyen Kanerva sözlerini, "Christian'ın bir an önce iyileşmesini istiyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.



