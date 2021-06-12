AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

"Danimarka oynamak istemeseydi saygı duyardık"

Finlandiya teknik direktörü Markku Kanerva, Danimarka maçı sonrası konuştu.

'Danimarka oynamak istemeseydi saygı duyardık'
Finlandiya teknik direktörü Markku Kanerva Danimarka'yı yendikleri dramatik karşılaşma sonrası görüşlerini paylaştı.

Maça devam etme kararının hiç kolay verilmediğini aktaran Kanerva, "Tüm dramatik anlara rağmen unutulmaz bir gece oldu. Yaşananlar bize hayattaki en önemli şeylerin aslında ne olduğunu anlattı. Maçın devam etme kararını tamamen Danimarkalı oyunculara bırakmıştık. Eğer oynamak istemeselerdi saygıyla kabul edecektik" diye konuştu.

Gruptan çıkmak için 1 galibiyetin yeterli olmayacağını bildiklerini söyleyen Kanerva sözlerini, "Christian'ın bir an önce iyileşmesini istiyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
"Danimarka oynamak istemeseydi saygı duyardık"
Marotta: "Eriksen Whatsapp'tan mesaj attı"
Lukaku: "Maçtan önce çok ağladım"
Belçika 3 golle EURO 2020'ye merhaba dedi
Danimarka doktoru Eriksen'in yaşam savaşını anlattı
Hjulmand: "Devam etmeye çalışmak daha doğruydu"
Finlandiya, 72 yıl sonra Danimarka'yı yendi
Aleksander Ceferin: "Eriksen için dua ediyorum"
Nihat Kahveci: "Futbolcular robot değil"
Danimarka'da bir kahraman: Simon Kjaer!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play