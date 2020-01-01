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Danimarka'nın gizli kahramanı Zanka

Danimarka'nın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Galler galibiyetinin ardından basın toplantısında Fenerbahçeli Zanka'ya övgülerde bulundu.

Danimarka'nın gizli kahramanı Zanka
EURO 2020'de çeyrek finale yükselen Danimarka'nın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Galler'i 4-0 yendikleri karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçeli Zanka'ya övgülerde bulundu.

Hjulmand, aday kadroyu belirlerken aldığı en iyi kararlardan birinin Zanka'yı listeye dahil etmek olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, şimdiye kadar şans bulamayan Zanka'nın takım içindeki sosyal rolü ve genç oyunculara verdiği destekle yüzde 100 profesyonel davrandığını dile getirdi.

Zanka ise takımın başarısı için çaba harcadığını ve bunun takdir edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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