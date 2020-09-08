Danimarka - İngiltere maçından gol sesi çıkmadı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Telia Parken'de oynanan maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca iki takım da özellikle ilk yarıda savunma ağırlıklı oynarken taraflar 2 isabetli şutla maçı tamamlayarak heyecanlı maç bekleyen futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.
Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İngiltere 4 puana yükselirken Danimarka ise ilk puanını almış oldu.
Telia Parken'de oynanan maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca iki takım da özellikle ilk yarıda savunma ağırlıklı oynarken taraflar 2 isabetli şutla maçı tamamlayarak heyecanlı maç bekleyen futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.
Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İngiltere 4 puana yükselirken Danimarka ise ilk puanını almış oldu.