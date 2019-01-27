  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    5 gün kala G.Saray için yeni aday ve bonservis!
  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için devrede!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...

Danimarka hentbolda dünya şampiyonu

2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası finalinde Norveç'i 31-22 yenen Danimarka, altın madalya kazandı

Kaynak: AA
Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2019 23:11
2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka, Norveç'i 31-22 yenerek şampiyon oldu.

Almanya ve Danimarka'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaştı.

Danimarka'nın Herning kentindeki mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Danimarka, karşılaşmadan 31-22 galip ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka, ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvada 6 şampiyonluğa sahip Fransa ise üçüncülük maçında Almanya'yı 26-25 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için