Danimarka, Galler'e kabus yaşattı

90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

EURO 2020 son 16 turu maçında Galler ile Danimarka kozlarını paylaştıAmsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka, 4-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.Mücadelede perdeyi 27. dakikada Kasper Dolberg açarken ilk devre bu skorla tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 88'de Joakim Maehle skoru 3-0 yaparken 90+4'te Braithwate tanbelayı ilan etti.Galler'de Harry Wilson,Alınan bu sonucun ardından Danimarka, EURO 2020'de adını çeyrek finale yazdırdı.Danimarka, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.