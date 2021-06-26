AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Danimarka, Galler'e kabus yaşattı

EURO 2020 son 16 turu maçında Danimarka, Galler'i 4-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı

Danimarka, Galler'e kabus yaşattı
EURO 2020 son 16 turu maçında Galler ile Danimarka kozlarını paylaştı

Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka, 4-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelede perdeyi 27. dakikada Kasper Dolberg açarken ilk devre bu skorla tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 88'de Joakim Maehle skoru 3-0 yaparken 90+4'te Braithwate tanbelayı ilan etti.

Galler'de Harry Wilson, 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Danimarka, EURO 2020'de adını çeyrek finale yazdırdı.

Danimarka, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.



Son Dakika Haberleri
Danimarka, Galler'e kabus yaşattı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
iddaa tahmini: Galler - Danimarka
TFF, Şenol Güneş için kararını verdi
iddaa tahmini: İtalya - Avusturya
EURO 2020 günün maçları (İtalya - Avusturya, Galler - Danimarka)
İtalya - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da
Galler - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da
Lovren: "Finalden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti"
Lukaku: "Ben Ronaldo'yu kıskanıyorum, o da beni kıskanıyordur"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play