Danimarka - Finlandiya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020'de B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiye kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Danimarka'nın kazanmasına 1.26 oran verildi ve Kasper Hjulmand'ın takımı maçın favorisi olarak gösterildi. Golcü Teemu Pukki'nin takımı Finlandiya'nın galibiyeti için ise 6.60'lık oran uygun görüldü. Beraberlik ise 3.55 oranla duyuruldu. 2,5 Alt'ın oranı 1,55 olarak duyurulurken, 2,5 Üst'e 1,79 oran verildi.DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI TUTTUR'DA TIKLAYIN...
HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Danimarkalı Christian Eriksen'in gol atmasına 2,47 oran verildi. Finlandiya'nın umudu Teemu Pukki'nin gol atmasına ise 3,90 oran uygun görüldü. Ayrıca Danimarka'dan Andreas Cornelius'un gol atma oranı 2,50 olarak açıklanırken Danimarka'dan bir başka isim Jonas Wind için de 2.33 oran olduğu belirtildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geleceği maçta 'Kırmızı Kart olur' bahsine 3,75 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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