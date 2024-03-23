Danimarka evinde beraberliğe razı oldu

Hazırlık maçında Danimarka ağırladığı İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Danimarka evinde beraberliğe razı oldu
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23 Mart 2024 23:59
Hazırlık karşılaşmasında Danimarka konuk ettiği İsviçre ile golsüz berabere kaldı.

İsviçre bu beraberlikle son 5 maçında 4. kez berabere kalmış oldu.

Victor Nelsson karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Danimarka bir sonraki karşılaşmasında Faroe Adaları'nı konuk ederken, İsviçre ise İrlanda deplasmanına gidecek.

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